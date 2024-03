Wysoka wygrana reprezentacji Polski

Polscy piłkarze na tle słabszego rywala zaprezentowała się całkiem nieźle, a wynik (5:1) wygląda jeszcze lepiej niż gra podopiecznych Michała Probierza. Na boisku dwoił się i troił Nicola Zalewski, ale to Przemysław Frankowski w 22 minucie otworzył wynik spotkania zdobywając ładną bramkę z pola karnego. Już po 5 minutach z boiska wyleciał Paskotsi za drugą żółtą kartkę.

Mimo przewagi jednego zawodnika nasi piłkarze do przerwy nie zdołali podwyższyć wyniku. W 5. minucie drugiej połowy zrobił to Piotr Zieliński strzałem głową (po asyście Zalewskiego). Worek z bramkami rozwiązał się w 70 minucie. Do siatki rywali trafiali kolejno: