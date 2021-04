Memy o Czarnobylu. Internauci komentują rocznicę katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu (zdjęcia)

Katastrofa w Czarnobylu, 35 lat po. Andrzej Urbański: Dla wszystkich wybuch reaktora w Czarnobylu to był szok [zdjecia]

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, dziś na Ukrainie, a wtedy w ZSRR. W reaktorze nr 4 przeprowadzano eksperyment, który skończył się wybuchem wodoru, wielkim pożarem i powstaniem chmury radioaktywnej. Dwadzieścia trzy lata później Białostoczanin Andrzej Urbański - dziś bloger, podróżnik, fotografik i kolekcjoner masek przeciwgazowych - pojechał pierwszy raz do strefy zamkniętej. Potem wracał do Czarnobyla 16 razy. I jak mówi, to jeszcze nie koniec.