Memy na Dzień Mężczyzny 2024. TOP 60 najlepszych śmiesznych obrazków w sieci. Zobacz odpowiedź na Dzień Kobiet

Dzień Mężczyzny. Wspomnienie 40 męczenników z Sebasty

Dzień Mężczyzny w tym roku obchodzimy w niedzielę, 10 marca. To święto ma związek ze świętem kościelnym, bowiem wtedy wspomina się 40 męczenników z Sebasty. Panowie obchodzą też święto 19 listopada, bowiem wtedy wypada Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. To święto ma już ponad 20 lat, a zapoczątkowane zostało w Trynidadzie i Tobago w 1999 roku. Dzień ten obchodzony w ponad 80 państwach (stan na 2021 rok). Ponadto 30 września jest Dzień Chłopaka.

W Polsce Dzień Mężczyzny jest świętem nieoficjalnym, ale od kilku lat coraz bardziej popularnym i celebrowanym, szczególnie przez osoby młode. Przyjęło się, że obchody Dnia Mężczyzny zbiegają się z katolickim świętem 40 męczenników z Sabasty, obchodzonym przez kościół katolicki 10 marca. UWAGA! Dzień Mężczyzny to nie jest to samo święto co Dzień Chłopaka, przypadający na 30 września.