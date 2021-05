Maciej Makuszewski z Jagiellonii Białystok znów został tatą. Pokazał zdjęcia pięknej żony i córeczki (zdjęcia)

Choć urodzonego w Grajewie skrzydłowego Jagiellonii łączy wiele z białostockim klubem, to możliwe, że w niedalekiej przeszłości opuści on szeregi Żółto-Czerwonych.

- Nie mam póki co żadnego kontaktu z Jagą, jeśli chodzi o nową umowę. Mam trzy miesiące do końca umowy i jest to dla mnie jasny sygnał, że nie będzie ona przedłużona - mówił nam w marcu Makuszewski dodając, że sprowadzenie do zespołu Konrada Wrzesińskiego to także dla niego znak, że jego gra w stolicy Podlasia skończy się po bieżącej kampanii. Stąd od stycznia prowadzone są rozmowy z innymi klubami.