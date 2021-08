Losowanie Pucharu Polski. Jagiellonia, Olimpia i Wigry poznają rywali

W 1. rundzie zagrają: pięciu zwycięzców rundy wstępnej, 16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu okręgów (w tym Olimpia), dziewięć czołowych zespołów II ligi minionego sezonu (w tym Wigry), 18 ekip pierwszoligowych z poprzedniej kampanii oraz 16 przedstawicieli ekstraklasy z rozgrywek 2020/21 (w tym Jagiellonia).

Wszyscy nasi reprezentanci marzą o tym, by zagrać u siebie i uniknąć dalekich wyjazdów. Najmniejsze szanse na to mają białostoczanie. Regulamin mówi bowiem, że jeśli los skojarzy zespołu z różnych lig, to gospodarzem jest zawsze drużyna z niższej klasy rozgrywkowej. Żółto-Czerwoni musieliby zatem trafić na rywala z ekstraklasy i jeszcze mieć szczęście, by zostać wylosowanym jako gospodarz.

- Z wielu względów byłoby to dobre rozwiązanie. Nie musielibyśmy daleko jechać, a kibice zobaczyliby w Białymstoku dodatkowy mecz - mówi drugi trener Jagi Rafał Grzyb. - Jeśli jednak gdzieś jechać, to najlepiej blisko, na przykład do Zambrowa. To też byłoby dobre losowanie, bo trybuny na derbowy mecz zapewne zapełniłyby się fanami, a my uniknęlibyśmy męczącej podróży - dodaje.