Kuchenne Rewolucje. Magda Gessler próbowała zmienić podlaskie restauracje. Niektóre zamknęły się na stałe (ZDJĘCIA)

Przypomnijmy, że Kuchenne Rewolucje to polski kulinarny reality show emitowany w TVN od marca 2010. Co roku powstają nowe odcinki. Magda Gessler w 2021 roku chce odmieć kolejne lokale na Podlasiu. W maju zapraszała do współpracy.

Prowadzisz restaurację na Podlasiu? Chcesz dokonać zmian w swoim lokalu i poradzić się słynnej ekspertki, jak dobrze gotować i jeszcze lepiej zarządzać swoją restauracją? Zgłoś się do programu - zachęcała w maju ekipa TVN. Nie wiadomo jeszcze czy znaleźli chętnych.

Zobacz, jak przebiegały podlaskie rewolucje i które lokale można dziś odwiedzać na kulinarnej mapie Magdy Gessler.