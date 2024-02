Kto przyszedł w południe do Parku Planty mógł dostać budkę lęgową dla ptaków. Było ich 300

- Kupiliśmy 452 budki za 10 tys. zł. Myślę, że to dobra cena, bo na rynku takie same budki kosztują więcej, a w dodatku my, kupowaliśmy swoje w hurcie. Rozdajemy budki (za darmo) kolejny raz bowiem wcześniejsze akcje były bardzo udane i bardzo wiele budek zostało zasiedlonych przez ptaki. Także i te budki trafią do białostockich ogródków, a jak widać kolejka jest duża, co potwierdza, że nasza akcja ma sens – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.