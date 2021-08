Krzysztof Jurgiel podsumował dwa lata kadencji w Parlamencie Europejskim. Mówił o negocjacjach w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej

Europoseł wyjaśnił na czym polegają zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. Obecnie bowiem funkcjonują dotychczasowe założenia. Polscy rolnicy otrzymają takie same dopłaty jak teraz, ale trudniej je będzie zdobyć.

- Dotychczas cała pula była przeznaczona na wypłaty bezpośrednie była dzielona przez ilość hektarów. Otrzymywaliśmy kwotę około 240 euro. Teraz jedna czwarta będzie wykorzystywana przez eko-schematy. Takim przykładem eko-schematów jest wydzielenie z pola jednego obszaru, np jednej trzeciej i niestosowanie na tym obszarze nawozu czy środków ochrony roślin. Jeśli chodzi o utrudnienia w nowej perspektywie, to są te największe. Wierzę, że cała struktura doradztwa rolniczego pozwoli, że nasi rolnicy to wszystko wykorzystają. Kolejnym minusem jest to, że niewykorzystane środki wracają do Brukseli.