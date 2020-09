Koronawirus w SP 45 w Białymstoku! Zakażony nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 45. Cztery klasy na kwarantannie [9.09.2020]

Cztery klasy, w których pracował nauczyciel pozostały w domach i uczą się zdalnie do 14 września. We wtorek już wrócą do ławek szkolnych. Dodatkowo na kwarantannę została skierowana jedna osoba z personelu SP 45, która miała kontakt z zakażonym. Pozostali nauczyciele pracują normalnie.

- Kontakty między nauczycielami są krótkie. Wszyscy chodzimy w maseczkach, więc sanepid podjął decyzję, że zagrożenie nie jest duże i nie ma potrzeby przesuwania pedagogów do nauczania zdalnego - tłumaczy Dorota Gryko-Piaskowska.

Szkoła Podstawowa nr 45 jest jedną z największych szkół w Białymstoku i jak przyznaje wicedyrektor placówki, zachowanie reżimu sanitarnego nie jest łatwe:

- W naszej szkole uczy się ponad tysiąc uczniów. Do tego mamy jeszcze 300 uczniów integracyjnych, których trzeba dodatkowo wspomagać. Korytarze w naszej szkole są wąskie, co jest dodatkowym utrudnieniem. Wprowadziliśmy więc ruch jednostronny. Rodzice nie wchodzą do szatni. Dezynfekujemy sale na bieżąco, przynajmniej dwa razy dziennie. Chodzimy w maseczkach. Robimy, co możemy.