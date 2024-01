Klinika Okulistyki ma swoją bibliotekę. Patronuje jej prof. Mariak. Zobacz zdjęcia z otwarcia

To była bardzo ciepła i serdeczna uroczystość. W środę (17 stycznia), w południe, w Klinice Okulistyki, otwarto Bibliotekę im. prof. Zofii Mariak. Jeszcze do niedawna była to szefowa Kliniki (przez 20 lat), od września 2021 r. jest już na emeryturze.

Biblioteka jej imienia to sposób podziękowania za jej wkład w tworzenie Kliniki oraz rozwój pracujących tu osób (pomysł obecnej kierownik dr hab. Joanny Konopińskiej, wsparcie finansowe ze strony Uczelni).

Sama biblioteka to niewielkie pomieszczenie z dużym regałem, biurkiem i komputerem do pracy oraz stolikiem z dwoma fotelami. Świetne miejsce, żeby trochę popracować, czy poszukać skupienia. W zbiorach są podręczniki i rozprawy naukowe (z różnych dziedzin okulistyki), ale też np. notatki pani Profesor, z których przygotowywała się do egzaminów specjalizacyjnych (to opracowania tematów z publikacji amerykańskich oraz europejskich). Jest też jedna specjalna półka, na którą trafiły książki napisane/zredagowane przez prof. Mariak i nie są to opracowania naukowe. Dwie z nich to np. wierszyki i bajki napisane dla wnucząt (profesor także je ilustrowała), są też opracowania z innych dziedzin. A już niedługo trafi tu... książka kucharska. Profesor kończy właśnie nad nią pracę (bazą są przepisy jej mamy i babci, które są dostosowane do współczesności).

Źródło: Medyk Białostocki