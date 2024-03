Już są spakowani, ale nie chcą wyjeżdżać. 6-osobowej rodzinie z Dagestanu grozi deportacja

Jednak ma jeszcze ostatnią nadzieję:

- Właśnie wysłaliśmy pismo do Rzecznika Praw Dziecka, który może złożyć wniosek o pobyt ze względów humanitarnych oraz wnioski do komendanta SG i do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o odroczenie deportacji ze względu na to, że dzieci chodzą tu do szkoły. Pytanie tylko, co będzie pierwsze: ich odpowiedzi czy deportacja.