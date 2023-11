Jarmark staroci i rękodzieła ludowego w Kiermusach. Zobacz, jakie perełki można było znaleźć w pierwszy weekend listopada

Jarmark staroci w Kiermusach gratką dla kolekcjonerów i nie tylko

Na Czarciej Polanie tradycyjnie swoje stoiska wystawili miłośnicy antyków z całej Polski. Znalazły się tu krzesła, stoliki, szafy, zegary, figurki, mocno zdobione świeczniki, lampy, stare młynki do kawy, ceramika stołowa, maszyny do pisania, monety, sztylety.

Można tu kupić i wyroby rękodzielnicze od makatek, szydełkowanych obrusów, drewnianych rzeźb po obrazy i biżuterię.

W listopadowej ofercie znalazły się także stare książki, komiksy, dziadki do orzechów i inne zabawki, obrazy, rowery, piece "kozy" i końskie podkowy na szczęście. To miejsce to gratka dla kolekcjonerów oraz osób, które szukają nietypowych przedmiotów do swoich wnętrz, jak vintage meble rodem z PRL-u, radia tranzystorowe, a także znaki drogowe lub ludzki szkielet ze sztucznego tworzywa naturalnych rozmiarów.