Jakov Puljić odchodzi z Jagiellonii Białystok. Chorwacki napastnik przenosi się do węgierskiego Puskas Akademia FC

NOWE Białystok zalany po ulewie: MEMY. Stolica Podlasia uzyskała dostęp do morza i stała się polską Wenecją. Internauci się śmieją [1.07.2021]

W czwartek 1 lipca 2021 roku przez Białystok przeszła wielka ulewa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak miasto zostało sparaliżowane, bowiem większość ulic została zalanych. To nie pierwsza taka sytuacja w tym mieście, bowiem obrazy zalanego Białegostoku powtarzają się co roku. Internauci nie mogli przejść obojętnie obok takiej sytuacji i w sieci pojawiło się mnóstwo memów związanych z zalanym Białymstokiem. Kreatywność internautów nie zna granic i dzięki temu możemy podziwiać Białystok z dostępem do morza i polską Wenecję na Podlasiu. Zobaczcie sami!