Ile warci są piłkarze Jagiellonii Białystok? Nowe wyceny według transfermarkt. Mimo słabego sezonu wielu zawodników podrożało [ZDJĘCIA]

Portal transfermarkt to platforma, z której możemy m.in. dowiedzieć się, jaka jest wartość kadr zespołów oraz poszczególnych piłkarzy. Mimo, że Jagiellonia nie spisywała się najlepiej w minionych rozgrywkach, bowiem zakończyła sezon dopiero na 9. miejscu, to jej piłkarze nabrali wartości. Cała kadra wg. transfermarkt obecnie jest wyceniana na prawie 18 mln euro, co jest rekordem klubowym pod tym względem. Sześciu piłkarzy z obecnej kadry zespołu przekroczyło magiczną granicę wartości 1 miliona euro!