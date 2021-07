Jagiellonia - Lechia 1:1. Trener Ireneusz Mamrot: Skończyliśmy mecz z poczuciem niedosytu

IRENEUSZ MAMROT (Jagiellonia): Na pewno skończyliśmy ten mecz z poczuciem niedosytu, bo uważam, że byliśmy bliżej zwycięstwa niż Lechia. Nie można drużynie zarzucić braku zaangażowania. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji, a nasza jedyna strata skończyła się bramką. Na pewno Lechia była bardzo groźna przy stałych fragmentach, ale w samej końcówce spotkania mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje. Jedną znakomicie wybronił bramkarz Lechii, w drugiej szkoda, że Andrzej (Trubeha, przyp. red.) tego nie trafił. Ale chcę go pochwalić, bo to jego debiut w ekstraklasie i myślę, że będziemy z tego chłopaka mieli pociechę. To jest ważne dla mnie, że napastnik stwarza sytuacje.

Zaangażowanie i organizacja gry były na niezłym poziomie, ale powiedziałem drużynie, że to nie może być tak tylko jeden raz, tylko musi być w każdym meczu, bo ludzie to docenią. Musimy tak grać, żeby na każdym meczu było coraz więcej kibiców i do tego będziemy dążyć.