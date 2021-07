Jagiellonia - Lechia 1:1. Oceniamy białostockich piłkarzy po inauguracji sezonu. Udany powrót obrońcy Wojciech Konończuk

Nowy sezon, nowy trener, nowy system taktyczny, ale stary, dobry Michał Pazdan. Po powrocie do Jagiellonii doświadczony defensor był według nas wiodącą postacią białostockich piłkarzy w zremisowanej 1:1 ekstraklasowej inauguracji z Lechią Gdańsk. Jak sam mówi, "minister obrony" nie jest jeszcze przygotowany na sto procent. Jeśli będzie gra jeszcze lepiej, to drżyjcie rywale. Zapraszamy do naszej galerii, w której w skali od 1 do 10 oceniamy Żółto-Czerwonych za potyczkę z gdańszczanami.