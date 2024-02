Jagiellonia Futsal kontra Ruch Chorzów. To mecz o przedłużenie nadziei Wojciech Konończuk

Jagiellonię Futsal czeka w starciu z Ruchem mecz o wszystko. Remis lub porażka oznaczać będą dla białostoczan niemal pewną degradację do I ligi.

Do końca rozgrywek Fogo Futsal Ekstraklasy jest jeszcze sporo kolejek, ale nie ma co ukrywać, że jeśli Jagiellonia Futsal Białystok nie wygra na wyjeździe z Ruchem Chorzów, to jej degradacja do I ligi będzie w zasadzie przesądzona. Ciężar gatunkowy starcia z ekipą z Górnego Śląska jest zatem ogromny.