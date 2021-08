Jagiellonia Białystok z czekiem na pół miliona od samorządu wojewódzkiego

- Jagiellonia to wizytówka naszego województwa, to duma regionu, jeśli chodzi o piłkę nożną. To wspaniała atmosfera na stadionach oraz młodzież, która tutaj trenuje i którą wychowuje ten klub - podkreślił przy przekazaniu symbolicznego czeku marszałek Artur Kosicki. - To wielki zaszczyt dla Zarządu Województwa Podlaskiego, że może wspierać Jagiellonię - dodał.

Zastrzyk finansowy dla białostockiego klubu, to kontynuacja dotychczasowej współpracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój bazy szkoleniowej, wynagrodzenia trenerów, sprzęt sportowy, wyjazdy drużyn na mecze oraz wsparcie i szkolenie drużyn młodzieżowych Jagi.

- Myślę, że jesteśmy w stanie w ramach budżetu Województwa Podlaskiego wygospodarować taką kwotę, żeby pomagać zarówno Jagiellonii Białystok, jak i Ślepskowi Malow Suwałki, ponieważ są to zespoły, które w swoich dyscyplinach plasują się na wysokich miejscach. Zwycięstwa naszych drużyn powodują, że jesteśmy dumni i przysparzają nam wiele radości – podkreślił marszałek Kosicki.