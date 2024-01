Jagiellonia Białystok. Trener Adrian Siemieniec: Jest dobrze, ale wiele jeszcze przed nami

- Z jednej strony, jako sztab ciężko pracowaliśmy, przeanalizowaliśmy rundę jesienną, wyciągnęliśmy wnioski, zaplanowaliśmy także pracę na najbliższe tygodnie. Z drugiej strony, mieliśmy także czas na odpoczynek i wydaje się, że dobrze go spożytkowaliśmy. Także nasi zawodnicy mogli odpocząć i z czystymi głowami wrócili do zajęć - mówi Adrian Siemieniec , który 13 stycznia świętował 32. urodziny

Adrian Siemieniec: Mamy czas, aby wdrożyć nowych zawodników

- Kaan to wysoki i rosły napastnik. Jego parametry pozwalają snuć przypuszczenia, że dobrze gra głową i potrafi zastawić się w polu karnym. Z drugiej strony, dobrze czuje się z piłką przy nodze. Okres przygotowawczy to taki czas, w którym możemy sprawdzić jego przydatność do drużyny na różnych pozycjach - opisuje Caliskanera opiekun Jagi. - Jetmir Haliti związał się z nami jeszcze w ubiegłym roku, więc mieliśmy czas, aby wdrożyć go w naszą taktykę, byliśmy w nieustannym kontakcie. Zależało nam, aby jak najszybciej nadrobił zaległości i szybko wkomponował się w proces treningowo - taktyczny. - dodaje.