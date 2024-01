Jagiellonia Białystok. Mateusz Skrzypczak: Musimy być konsekwentni, systematyczni i stale robić postępy

- To tylko świadczy o tym, że Jagiellonia jest zadowolona z pracy trenera i naszej, a my się dobrze tu czujemy. Co do mnie, to owszem, były sygnały, że jest zainteresowanie ze strony innych klubów. Wiedziałem jednak, że moja umowa zostanie przedłużona, więc specjalnie się tym nie interesowałem. Cieszę się, że zostaję w Białymstoku - mówi Mateusz Skrzypczak.