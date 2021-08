III liga piłkarska. Jagiellonia II - Wissa, czyli derbowe starcie, w którym nie zabraknie emocji

Lokalni rywale przystąpią do derbowego meczu w krańcowo różnych nastrojach. Żółto-Czerwoni przegrali na inaugurację z Legionovią 0:2.

- Szkoda, ale nie zasłużyliśmy w Legionowie na nic więcej. Przeciwnik był od nas bardziej agresywny i zdeterminowany do tego, by wygrać - przyznaje trener Jagiellonii II Wojciech Kobeszko. - Liczę na przebudzenie się i oczekuję znacznie lepszego występu z Wissą. Sytuacja kadrowa jest dobra i chociaż z pewnością nie będzie to łatwe spotkanie, to wierzymy w zwycięstwo - dodaje.

Wissa na inaugurację spisała się bardzo dobrze, pokonując w Ełku, gdzie wystąpiła jako gospodarz, Błoniankę Błonie 3:1.

- Cieszy i wynik, i to, że zagraliśmy dobry mecz, który z pewnością dodaje wiary w siebie zespołowi. Ale to już za nami i skupiamy się na spotkaniu z Jagiellonią. Mamy w sobie dużo pokory, wiemy, że musimy się jeszcze uczyć tej ligi, a rywale są podrażnieni porażką w Legionowie - zaznacza trener beniaminka Marcin Gałązka. - Jedziemy do Białegostoku rozegrać dobry mecz i osiągnąć jak najlepszy wynik. Przy takim nastawieniu jak z Błonianką i realizacji naszych założeń taktycznych, jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę - dodaje.