II liga piłkarska. Wigry - Sokół Ostróda. Trzeba uciekać od czerwonej strefy

- To dopiero początek sezonu i nie ma co jeszcze sugerować się miejscami w tabeli, gdyż po każdej kolejce mocno się ona zmienia - uważa trener suwalczan Dawid Szulczek. - Ale nie zmienia to faktu, że dla obu zespołów to bardzo ważne spotkanie. My chcemy iść w górę i uciekać od czerwonej strefy, a będącemu w niej Sokołowi też z pewnością zależy na zwycięstwie, bo reszta stawki może mu odjechać - dodaje.

Niestety, wciąż niestabilna jest kadra Wigier. Kolejnym zawodnikiem po stronie ubytków jest Patryk Czułowski, który rozwiązał kontrakt z klubem. To bardzo miesza szyki sztabowi szkoleniowemu naszego drugoligowca.

- Patryk był przewidziany do podstawowego składu na mecz z Sokołem, ale poprosił o rozwiązanie kontraktu. Nie zamierzaliśmy mu robić przeszkód, ale trzeba było błyskawicznie działać - opowiada opiekun suwalskiego zespołu. - Dlatego wypożyczyliśmy z Arki Gdynia Mikołaja Łabojko. To roszada jeden do jednego, bo obaj piłkarze grają na tej samej pozycji. Do tego Łabojko jest młodzieżowcem, co wzmocni rywalizację o miejsce w składzie - dodaje.