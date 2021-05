Harmonogram rekrutacji do szkół średnich w Białymstoku. Nabór rusza już w połowie maja

Rekrutacja do szkół średnich to coś, na co czeka wielu uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. Od jej wyników zależy bowiem czy uda im się dostać do wymarzonego liceum lub technikum.

Ci wciąż niezdecydowani, mają już coraz mniej czasu na podjęcie decyzji, do których szkół chcieliby aplikować.

Harmonogram rekrutacji do szkół średnich

Rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się w tym roku tydzień przed egzaminami ósmoklasisty. Do nich uczniowie przystąpią między 25 a 27 maja. To od uzyskanych na nich wyników zależy, czy swoją edukację będą kontynuować w wymarzonych szkołach. Dokumenty będą składać w nich od 17 maja do 21 czerwca.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 roku.

