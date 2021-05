13 sierpnia minionego roku na ławce trenerskiej Jagi po raz pierwszy zasiadł Bogdan Zając i nie był to debiut udany. Do przerwy był jeszcze remis (gole Bartosza Nowaka dla Górnika i Jakova Puljicia dla gości), ale po zmianie stron zabrzanie byli zespołem dużo lepszym, co potwierdzili golami Jesusa Jimeneza i Pawła Bochniewicza.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego spotkania, autorstwa Lucyny Nenow.