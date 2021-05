Górnik - Jagiellonia 3:1. Trener Rafał Grzyb: Jest mi po prostu wstyd

RAFAŁ GRZYB (Jagiellonia): Po dobrym początku i prowadzeniu 1:0, zaczęły się komplikacje w naszej drużynie. Potem już praktycznie nic w naszej grze nie funkcjonowało. Doprowadzaliśmy do prostych strat, które napędzały przeciwnika i w konsekwencji były kolejne zdobywane bramki. Gra defensywy była bardzo słabo i zbyt łatwo pozwalaliśmy na konstruowanie akcji przez zawodników Górnika. Dlatego też taki wynik, a nie inny, a zwycięstwo Zabrza jest zasłużone. Jako trener muszę powiedzieć, że jest mi pierwszy raz od dłuższego czasu po prostu wstyd za taki poziom spotkania, jaki prezentowaliśmy.

MARCIN BROSZ (Górnik): Zespół z Białegostoku przyjechał grać otwartą piłkę, my chcieliśmy zdobywać teren, strzelać bramki i tak ten mecz wyglądał. Cieszy mnie, że nawet po stracie bramki parliśmy do przodu. Wreszcie nie tylko udało nam się trafić bramkę nie tylko na 1:1, ale też na 2:1 i 3:1. Ważne też, że do końca walczyliśmy o kolejne i mieliśmy ku temu sytuacje. Szkoda, że kibice tego nie mogli widzieć, ale oglądaliśmy w Zabrzu ciekawe spotkanie.