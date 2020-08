Gdzie jest burza 26.08.2020? Radar burzowy online. Burze z gradem nawiedzą Podlaskie. Ostrzeżenie IMGW 1 i 2 stopnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18°C na krańcach północnych do 24°C na krańcach południowych. Wiatr słaby,wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 90 km/h, lokalnie na południu do 100 km/h.W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu, głównie przelotne, okresami o natężeniu umiarkowanym. Początkowo możliwe zanikające burze. Lokalnie wysokość opadów,zwłaszcza w czasie burz, do około 15 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 80 km/h.

