Ekstraklasa piłkarska. Grała spora grupa byłych Jagiellończyków. Najwięcej w Rakowie Częstochowa (zdjęcia)

Użądlenie osy, pszczoły, szerszenia – czy jest niebezpieczne? Kiedy użądlenie może wywołać wstrząs anafilaktyczny?

Nieodłącznym towarzyszem lata są takie owady jak: osy, pszczoły, trzmiele czy szerszenie. W większości przypadków nie stanowią one dla nas zagrożenia, ponieważ atakują niemal zawsze w samoobronie. Nieco bardziej uciążliwe są meszki, kleszcze i komary, dla których nasza krew stanowi ważny składnik pożywienia. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których jad owadów może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia, a należy do nich głównie wstrząs anafilaktyczny wywołany reakcją alergiczną. Zobacz, kiedy może do niego dojść i jak pomóc choremu oraz jak łagodzić nieprzyjemne objawy po użądleniu osy, pszczoły czy szerszenia.