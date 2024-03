East Side Drift na Torze Białystok. Drifterzy pokazali w weekend jak się jeździ bokiem

Driftowanie na Torze Białystok to nie tylko kwestia szybkości i precyzji, ale także radzenia sobie z unikalnymi wyzwaniami, jakie stawia ten tor. Zakręty o różnym stopniu trudności, a także zmienne warunki atmosferyczne - wszystko to sprawia, że jazda na tym torze jest niezwykle ekscytująca, ale jednocześnie wymaga od kierowców pełnego skupienia i umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków.

W sobotę 16 marca odbył się tu kolejny już trening East Side Drift, podczas którego miłośnicy jazdy bokiem mieli okazję przećwiczyć swoje umiejętności. Fotorelację z tego wydarzenia przygotował Rav Photo Rafał Jakuć: