Dzień Kobiet 2024. Najpiękniejsze życzenia na 8 marca. Krótkie wierszyki SMS, Messenger, Facebook [08.03.2024]

Miłości po kres i radości do łez,

promyków słońca i bukietów róż bez końca,

mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń,

wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia,

a w portfelu i na koncie? Same miliony lub chociaż tysiące.

***

Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia, dużo radości,

to, czego pragniesz, by się spełniło, A to, co kochasz, by Twoim było!