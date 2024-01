Dreman Opole Komprachcice - Jagiellonia Futsal 4:0. To już czwarta z rzędu porażka białostoczan

Początek spotkania w Opolu nie był zły. Co prawda w kilku sytuacjach udanymi interwencjami musiał popisać się bramkarz Jagiellonii Futsal Kamil Ulman, ale białostoczanie nie ograniczali się do obrony i też mieli okazje do objęcia prowadzenia. Niestety, nie udało się ich wykorzystać.