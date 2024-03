Dom Sportu w Supraślu został uroczyście otwarty

Nowo otwarty Dom Sportu znajduje się przy ul. Konarskiego 5 w Supraślu. Jest to długo wyczekiwany budynek szatniowy z zapleczem, salą ćwiczeniową i klubem karate. Obok obiektu jest usytuowane odnowione boisko piłkarskie. Nowy obiekt ma służyć nie tylko miejscowej drużynie piłkarskiej, ale wszystkim supraskim miłośnikom sportu.

- Gratuluję tego pięknego obiektu. Życzę, żeby przyczyniał się on do rozwoju sportu wśród społeczności gminy Supraśl. Mam nadzieję, że zachęci on szczególnie młodych ludzi do aktywności fizycznej - mówił Marek Malinowski.