Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafi 200 tys. zł. Środki wesprą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka OPRAC.: Magda Ciasnowska

Odnowienie bazy sprzętu specjalistycznego, m.in. poprzez zakup inkubatorów i lamp do fototerapii w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. To plan na wykorzystanie 200 tys. zł, które trafią do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.