Do 29 lutego renciści i wcześniejsi emeryci muszą rozliczyć się z dodatkowych zarobków Andrzej Matys

Jak co roku renciści oraz emeryci (m.in. z Podlaskiego), którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, do końca lutego muszą powiadomić ZUS o dodatkowych zarobkach z ubiegłego roku. ZUS

Do 29 lutego renciści i wcześniejsi emeryci, także z Podlaskiego, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, mają czas, by poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.