Ćwiczenia w Uhowie. Przewodnicy i ich psy w akcji na ziemi, wodzie i w powietrzu [zdjęcia]

Konsultanci infolinii 989 dzwonią do niezaszczepionych. Jak wygląda rozmowa?

+ 48 22 165 51 55 - to numer, z którego połączenia może spodziewać się ten, kto jeszcze nie zaszczepił się. Konsultanci infolinii 989 od piątku (25 czerwca) dzwonią do niezaszczepionych, przekonują ich do zapisania się na szczepienie przeciwko COVID-19 i - jeśli nie napotkają oporu - umawiają ich na konkretną datę w wybranym punkcie.