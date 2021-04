Cmentarz Wojskowy w Białymstoku. Zakończyła się budowa kolumbariów. Tu spoczęły szczątki prawie 400 ofiar z czasów wojny [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rośnie napięcie na linii Praga - Moskwa, w tle zbrodnicze działania agentów Moskwy

To największe napięcie na linii Praga-Moskwa od upadku komunizmu, oceniają specjaliści wymianę "dyplomatycznych ciosów" obu stron. Należące do NATO Czechy oskarżają Moskwę o to, że jej agenci wysadzili w powietrze skład amunicji koło Ostrawy kilka lat temu.