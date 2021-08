Cierpiał na rozwarstwienie aorty po COVID-19. Chirurdzy z USK w Białymstoku wszczepili pacjentowi nowoczesny stentgraft

W listopadzie 2020 roku 63-letni Janusz Radel z Dobrzyniewa Dużego ciężko przechorował zakażenie koronawirusem. Przez prawie dwa tygodnie był hospitalizowany w kompleksie przy ul. Żurawiej w Białymstoku. Wrócił do domu na święta Bożego Narodzenia, ale krótko potem jego stan bardzo pogorszył się. Potem kolejne miesiące z powodu powikłań spędził w szpitalach (USK, Śniadecji i Szpitalu Miejskim w Białymstoku), gdzie był leczony w kilku klinikach.

- Niestety, badania pokazują, że przechorowanie COVID-19 przyspiesza dewastację aorty - przyznaje dr hab. Jerzy Głowiński, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK. - Na szczęście pojawiło się nowe rozwiązanie, czyli nowoczesny stentgraft, który umożliwia "załatwienie" wszystkiego przezskórnie. Wyłącza chorobę, prowadzi krew do mózgu, a więc nie ma obaw o udary, które były ryzykiem podczas wcześniejszych zabiegów tego typu.

Cierpiał na niewydolność krążenia, niewydolność nerek, przeżył także śmierć kliniczną po zatrzymaniu krążenia. Kiedy okazało się, że ma dodatkowo rozwarstwienie aorty - jego życie po raz kolejny było zagrożone. Nie kwalifikował się do tradycyjnej operacji właśnie z powodu obciążenia dodatkowymi schorzeniami. I wtedy z pomocą przyszli lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyń USK.

Operacja jest rzadka - do tej pory przeprowadzono jeden tego typu zabieg w Polsce i zaledwie kilka na świecie. Wykonano go 27 lipca i trwał niewiele ponad godzinę. W jego trakcie pacjent nie był usypiany, a jedynie wprowadzono go w stan sedacji.