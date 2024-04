Ciekawe trasy do spacerowania w woj. podlaskim. Gdzie wybrać się w weekend 20 - 21 kwietnia? 10 najlepszych tras

W woj. podlaskim nie brakuje ścieżek spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić znajomych i razem poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,03 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 8 m

Suma podejść: 12 m

Suma zejść: 12 m Szemka poleca tę trasę

Spacer po Siedlcach rozpoczynamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kilińskiego, czyli od skweru im Jana Pawła II. W centralnym miejscu skweru znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II wystawiony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Siedlcach w 1999 roku. Dalej kierujemy się na południe, wzdłuż ulicy Kilińskiego. Po obu stronach ulicy możemy podziwiać zabytkowe kamienice. U zbiegu ulic Kilińskiego i Sienkiewicza zajduje się rondo, a w jego centrum zabytkowy Kościół Garnizonowy. Nastepnie kierując sie dalej na południe wzdłuż ulicy Kilińskiego docieramy do ulicy 3go Maja. Kierując się na zachód wzdłuż ulicy 3go Maja tuż przy rondzie mijamy szereg zabytkowych kamienic. Zbliżając się do ulicy Armii Krajowej mijamy gmach Uniwesytetu Podlaskiego (zwanego dawniej Akademią Podlaską). W mijanym budynku mieścił się wcześniej Rektorat uczelni. Dalej udajemy się na północ wzdłuż ulicy Armii Krajowej, po czym skręcamy w prawo w ulicę Sienkiewicza. Przy ulicy tej, podobnie jak przy ulicy Kilińskiego, znajduje się mnóstwo zabytkowych kamieniczek. Podziwiając urokliwą uliczkę docieramy spowrotem do Kościoła Garnizonowego. Dalej udajmy się wzdłuż ulicy Kilińskiego na północ aż do głównej ulicy Siedlec - ul. Piłsudskiego. Kierując się na wschód dotrzemy do budynku w którym mieści się obecnie Biblioteka Miejska, a tuż za nią Ratusz Miejski zwany potocznie Jackiem. W budynku ratuszowym znajduje się obecnie Muzeum. Po minięciu Ratusza przed naszymi oczami staje najstarszy kościół w Siedlcach - kościól św. Stanisława. Tuż obok kościoła znajduje się również zabytkowa Dzwonnica. Po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego, dokładnie na przeciw kościoła znajduje się zabytkowy budynek poczty. Mijając pocztę skręćmy w ulicę Kościuszki aby dotrzeć do Parku Miejskiego. Już z oddali możemy zauważyć przepiękny kompleks pałacowy w którym niegdyś mieszkała Aleksandra Ogińska, natomiast bywali tu również Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz czy nawet król Stanisław August Poniatowski. W pałacu obecnie znajduje się Rektorat Uniwersytetu Podlaskiego. Po obejrzeniu pałacu skierujmy się wgłąb parku, aby przespacerować się wokół stawu z fontanna, wzdłuż alejek podziwiając pięknie zadbane grządki kwiatków. Po wschodniej stronie parku - w tak zwanym starym parku - znajduje się Amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne. Po wyjściu z parku udajmy się wzdłuż ulicy Konarskiego w kierunku ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego. Idąc tą ulicą po prawej stronie miniemy zabytkowy budynek w którym niegdyś znajdował się miejski teatr, poźniej szkoła muzyczna, natomiast obecnie Urząd Stanu cywilnego. Z ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Pustą przy której możemy wstąpić na obiad do restauracji Janusz. Następnie pełni sił możemy ruszyć wzdłuż ulicy Asłanowicza w kierunku zachodnim. Spoglądając za siebie możemy zobaczyć główną bramę wjazdową do Pałacu Ogińskich. Natomiast na samym szczycie ulicy znajduje się kolumna Toskańska, która niegdyś miała na celu wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu. Dalej przejdźmy ulicą Armii Krajowej do ulicy Katedralnej, by tu zwiedzić przepiękną neogotycką Katedrę. Na przeciwko Katedry znajduje się budynek, w którym mieści sie rozgłośnia radiowa - Katolickie Radio Podlasie, oraz Muzeum Diecezjalne. Następnie idąc wzdłuż ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Elizy Orzeszkowej. Na rogu znajduje się świeżo odnowiony budynek Centrum Kultury i Sztuki. W tym miejscu odbywają się koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, konkursy, przedstawienia, spotkania literackie i poetyckie, wystawy, seanse filmowe oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych. W Centrum znajduje się również kawiarnia, w której można spotkać się z przyjaciółmi. Idąc dalej wzdłuż ulicy Orzeszkowej po lewej stronie mijamy bardzo sympatyczny lokal - Pub Mylna. Panuje w nim niepowtarzalny klimat i świetnie nadaje się na wieczorny wypad z przyjaciółmi. Następnie udajmy się w kierunku południowym do ulicy Piłsudskiego, aby dotrzeć na Skwer Niepodległości. Tu znajduje się pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudkiego. Nastpępnie ze Skweru Niepodległości udajmy się z powrotem na Skwer Jana Pawła II, aby tutaj odpoczywając na ławeczce zakończyć nasz spacer posilając się najlepszą zapiekanką w mieście.

🌳 Trasa spacerowa: Spacer po Augustowie Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,48 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 133 m

Suma zejść: 147 m Meg poleca tę trasę na spacer Rozpoczynamy w porcie żaglówek Ośrodka Żeglarskiego Szekla. Ulicą Nadrzeczną udajemy się do Centrum. Po drodze na Rynek mijamy m.in. sławną restaurację Albatros, gdzie odbywają się dancingi. Zwiedzamy Centrum miasta, obowiązkowo zatrzymując się w jednej z cukierni na osławionych Jagodziankach. Następnie wracamy ulicą Mostową, przechodząc rzekę Netta kierujemy się ku plaży miejskiej, a właściwie jednej z kilku plaż nad Jeziorem Necko. Znajdziemy tam liczne atrakcje, np. Amfiteatr oraz wyciąg nart wodnych.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Imprezy w Białymstoku Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,18 km

Czas trwania spaceru: 48 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 119 m Meg poleca tę trasę Jak przystało na "Polską stolicę tańca" w Białymstoku znajdziemy wiele miejsc w których możemy spróbować naszych sił na parkiecie. Trasa obejmuje najbardziej popularne miejsca, w których potańczymy i pobawimy się, a przy odrobinie szczęścia spotkamy uczestników programu "You can dance", którzy skutecznie rozsławili taneczną stronę miasta.

Trasa prowadzi po najpopularniejszych klubach a kończy się na Rynku Kościuszki, który w okresie letnim pełen jest ogródków.

Zaczynamy ulicą Lipową - pierwszy punkt to numer 19: Klub/Restauracja Prognozy. Następnie kierujemy się ku ulicy Malmeda, zagłębia klubowego. Odwiedzamy kolejno Jungle, VIP, M7, Metro i Loft. Następnie kierujemy się ku Rynkowi Kościuszki, pełnemu kawiarni, restauracji i pubów.

🌳 Trasa spacerowa: BRZEZINY KAPICKIE Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,23 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m Turystyka poleca tę trasę

Miejsce: Brzeziny Kapickie; szlak turystyczny BPN czerwony: fragment wzdłuż Kanału Kapickiego oraz polana przy leśniczówce.

Atrakcje: Trasa ścieżki rozpoczyna się na polanie przy leśniczówce dalej przebiega ww. fragmentem szlaku czerwonego poprzez bagienny las (głównie brzozy i olsze) wzdłuż kanału Kapickiego. Atutem ścieżki jest jej wymiar edukacyjny - wzdłuż trasy ustawionych jest kilka tablic edukacyjnych opisujących poszczególne walory przyrodnicze widziane w najbliższym otoczeniu ścieżki. Są to informacje nt. bagiennych brzezin i występujących w nich roślinach i zwierzętach (opisy ekologii bobra, łosia, wybranych gatunków ptaków). Na końcu ścieżko usytuowana jest mała czatownia, z której przy odrobinie szczęścia można podglądać łosie lub ptaki drapieżne polujące na bagiennych łąkach. Wrażenia z wycieczki można podsumować przy ognisku na polanie przy leśniczówce, na której znajduje się zadaszona wiata.

Jak dotrzeć: Z Goniądza można udać się tam rowerem lub samochodem (wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer; z Goniądza do mostku na kanale przy leśniczówce - 7 km). Kierujemy się w stronę Wólki Piasecznej i dalej w kierunku leśniczówki. Przy mostku na kanale zostawiamy samochód; dalej udajemy się pieszo lub rowerem (uwaga: szlak miejscami uszkodzony przez bobry, w pełni sezonu dużo wegetacji). Dystans: od mostku do końca lasu i z powrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osowcu Twierdzy (w innych miejscach sprzedaży komisowej) można zakupić przewodnik po ścieżce

🌳 Trasa spacerowa: Po obrzeżach Narwiańskiego Parku Narodowego Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,97 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 997 m

Suma zejść: 1 000 m Trasę dla spacerowiczów poleca RoweremPoPodlasiu

Piesza traska po NPN i jego obrzeżach (14 km), jedna z najbardziej owocnych, jeśli chodzi o spotkane i "upolowane" zwierzęta: były żurawie, gęsi, sarny, łosie. Widać wyraźnie, że już w przyrodzie zaczęła się wiosna. Kto lubi "polować" na ptaki. powinien udać się do NPN. Zaczęły się przyloty gęsi i żurawi, zaczęły już też puszczać pąki rożne drzewa.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Krzemianka Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,51 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podejść: 68 m

Suma zejść: 96 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę na spacer

Pierwszy zimowy wypad "'pieszy" do rezerwatu Krzemianka, o którym piszą na necie: "Rezerwat Przyrody Krzemianka powstał w 1987r. Celem głównym powołania rezerwatu była ochrona cennych przyrodniczo fragmentów Puszczy Knyszyńskiej. Opiekę nad obiektem o powierzchni 230,91 ha sprawuje Nadleśnictwo Knyszyn". Rezerwat Krzemianka to zespół obfitych źródlisk zasilających strumień o tej samej nazwie – Krzemianka. Rezerwat tworzy rozległa zabagniona dolina z licznymi źródliskami otwartymi, mulistymi i torfowiskowymi. Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych wyróżnia go od innych podobnych obiektów. Dość szczegółowy opis zespołów roślinnych Rezerwatu Krzemianka został przedstawiony na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym. Dociekliwi zapewne chętnie zapoznają się z taką informacją, aby w zrozumieniu zwiedzać prowadzącą przez Rezerwat ścieżkę dydaktyczną. Przygotowana przez leśników ścieżka turystyczna prowadząca przez Rezerwat umożliwia podziwianie piękna tego niezwykłego terenu, dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Kładka, po której należy się poruszać jest wygodna, nowa i spokojnie można po niej spacerować również z małymi dziećmi. Czasem, na trasie można natknąć się na przeszkodę w postaci powalonego drzewa, jednak oddaje to wspaniały, dziewiczy klimat tego miejsca. Spacer ścieżką dydaktyczną urozmaica kolorowa, zróżnicowana roślinność. Wywrócone drzewa stanowią także element edukacyjny, ponieważ dostarczają niepowtarzalnej możliwości przyjrzenia się z bliska systemowi zakorzeniania drzewa. Trasa prowadzi nie tylko przez kładki, ale także przez naturalne ścieżki Puszczy Knyszyńskiej, dlatego warto zapatrzeć się w wygodne buty.

Na terenie Rezerwatu znajduje się także skansen pszczelarski, drzewa bartne, wieża widokowa oraz pozostałości po kopalni krzemienia. Dodatkowych informacji na temat wykopalisk warto zaczerpnąć z tablicy informacyjnej. Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Krzemianka jak sama nazwa wskazuje powinna poszerzać naszą wiedzę przyrodniczą. Wypełnieniu tego celu służy szereg tablic informacyjnych, np. ekologiczna rola lasu, nisze pokarmowe ptaków, woda i jej rola w lesie, warstwowa budowa lasu, czy dzięcioł może dostać wstrząsu mózgu, i inne. Kopalnia Krzemienia.Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacją zespołu kopalń w Rybnikach zajmowała się licząca nawet kilkadziesiąt osób wyspecjalizowana grupa górników i kamieniarzy. W pobliżu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody "Krzemianka", obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn. Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kopalń sprzed około 3 tysięcy lat." Moje wrażenia? Piękne widoki koniecznie do zobaczenia na wiosnę, można tu dojechać rowerem z Białegostoku ,ale ja to połączę z wypadem do czarnej Białostockiej w niektórych momentach trzeba przenieść rower jest parę zwalonych drzew na kładce, która jest długa ,przecina tę rzeczkę w paru miejscach Nie zapomniane przeżycie.W rezerwacie są przymocowane tabliczki z szerokością i długością geograficzną sprawdziłem ze swoim GPS-em pomiary zgodne:). Rezerwat jest klejnotem Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej polecam o każdej porze roku, (no może za wyjątkiem sezonu komarowego), ale i na to są sposoby.

🌳 Trasa spacerowa: Do pozostałości po kopalni Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,04 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 139 m

Suma zejść: 124 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę na spacer Piesza wycieczka do pozostałości kopalni Krzemienia.

To znalazłem na necie: "Z epoką brązu związany jest zespół kopalni krzemienia odkryty w Puszczy Knyszyńskiej koło Rybnik. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacją zespołu kopalń w Rybnikach zajmowała się licząca nawet kilkadziesiąt osób wyspecjalizowana grupa górników i kamieniarzy. W pobliżu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody "Krzemianka", obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn. Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kopalń sprzed około 3 tysięcy lat."

Namiary N: 53°17′3.04″ E: 23°6′48.29″

🌳 Trasa spacerowa: Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podejść: 426 m

Suma zejść: 413 m Trasę dla spacerowiczów poleca RoweremPoPodlasiu Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie. Piękna pogoda, bardzo ciekawe miejsca do zobaczenia - szczególnie młyn w Bobrowej Dolinie z 1812 roku. Spotkaliśmy przy młynie właściciela i pokazał nam "skarby sprzed ponad 150 lat" .Wow, była to niezła jazda w przeszłość (może na filmiku coś będzie lepiej widać). Młyn działał jeszcze podczas drugiej wojny światowej. Polecam wszystkim obowiązkowo odwiedzić to miejsce, bo być może już niedługo go już nie nie będzie. pozdrawiamy właściciela młyna i dziękujemy za możliwość zajrzenia do wnętrza. :)

🌳 Trasa spacerowa: 'Tropem Żubra' (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,29 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 113 m Trasę dla spacerowiczów poleca Tourbike

Ostatni dzień pobytu.

Przed wyjazdem jeszcze krotki spacer szlakiem 'Św. Eustachego' i 'Tropem Zubra'. Wprawdzie udało się zobaczyć tylko dziką wiewiórkę i mnóstwo tropów, ale i tak było warto. Żegnamy się ze Starym Masiewem i pogranicznikami.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Białowieski Park Narodowy - Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,69 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 106 m

Suma zejść: 137 m Pawemark poleca tę trasę Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży jest wyjątkowym miejscem, ponieważ z jednej strony jest to najstarsze muzeum w województwie podlaskim, a zarazem odznacza je bardzo nowoczesny sposób prezentacji wystaw. W zbiorach muzeum prezentowane są rzadkie okazy i cenne kolekcje naukowe.

Atutem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży jest sposób prezentacji zbiorów. Opiera się on na nowoczesnych technologiach i w niczym nie przypomina kojarzącego się ze słowem muzeum zwiedzania wystaw w gablotach za szkłem. Muzeum Przyrodnicze w Białowieży prezentuje ekspozycje kulturowe, botaniczne i zoologiczne. Na wystawach podziwiać można fragmenty ekosystemu Puszczy Białowieskiej, czyli na przykład lisa lub łosia w naturalnym dla niego środowisku oraz pełne sceny z życia zwierząt, np. żery wilków. W muzeum zobaczyć można również fazy rozkładu drewna i inne procesy ekologiczne. Twórcy wystaw zadbali o pełną oprawę dźwiękową i świetlną ekspozycji, dlatego zwiedzając poszczególne wystawy towarzyszą nam odgłosy zwierząt, śpiewy ptaków i inne dźwięki puszczy. Ponadto, przygotowane makiety są otoczone wielkoformatowymi fotografiami. Wszystko to sprawia, że zwiedzający muzeum mogą poczuć się jak w puszczy. Nawiguj

