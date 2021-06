Choroszcz. Mieszkańcy zapłacą dużo więcej za wywóz śmieci

Mieszkańców gminy Choroszcz czeka zmiana systemu naliczania opłat i podwyżki stawek za odbiór śmieci.

Niedawno Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku unieważniła ostatnie uchwały radnych w tej sprawie. Zadaniem kolegium, naruszały one przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na poniedziałkowej sesji (31.05) radni zajęli się więc uchwałą ponownie.

- Po analizach, odchodzimy od systemu od powierzchni lokalu mieszkalnego, który obowiązuje jeszcze do tego momentu. Robimy to, bo obiecywaliśmy mieszkańcom, że będziemy wsłuchiwać się w ich głosy. Doszliśmy do wniosku, że pozostać przy tym systemie, który jest, nie możemy i chcemy zaproponować system opłaty od osoby w każdym gospodarstwie domowym. W związku z tym ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 28 zł za każdą zamieszkałą osobę w danej nieruchomości - mówi Mirosław Zalewski, sekretarz gminy Choroszcz.