Choroszcz: Mieszkańcy gminy za odbiór odpadów zapłacą dużo więcej, ale nie wszyscy

- Wprowadziliśmy system opłat od mieszkańca. Nowa stawka to 37 zł od osoby, ale płacą ją tylko dorośli. Czyli w 4-osobowej rodzinie opłata za odpady wynosi 74 zł, bo dzieci nic nie płacą. Czy to dużo? Na pierwszy rzut oka może i tak, ale jeśli w innych gminach stawka wynosi 25 zł to 4-osobowa rodzina zapłaci 100 zł, czyli więcej niż nasi mieszkańcy. My postanowiliśmy, że nie będziemy nadmiernie obciążać rodzin z dziećmi i tak tę sprawę rozwiązaliśmy - tłumaczy burmistrz Robert Wardziński.