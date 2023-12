Choinkobranie w Przewalance. To kwadrans drogi od Białegostoku. Można samemu ściąć drzewko na świąteczną dekorację domu OPRAC.: red

Nie trzeba mieć własnej siekiery czy piły. Wystarczy sprzęt od leśników. Jeszcze do godziny 14 w niedzielę [17.12.2023] czekają oni na plantacji w Przewalance na chętnych, którzy samemu chcą ściąć drzewko do świątecznego wystroju domu. W ten sposób leśnicy zachęcają mieszkańców, by nie kupowali sztucznych choinek.