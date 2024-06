Błotna Liga Mistrzów powraca! Jeśli chcesz potaplać się w błocie - zgłoś się już dziś. Organizatorzy czekają na drużyny!

Te unikalne wydarzenie sportowe popularyzuje zdrowy styl życia w urokliwych zakątkach Podlasia. To także największe w Polsce zawody skierowane do europejskich drużyn piłki błotnej. Celem Błotnej Ligi Mistrzów jest promocja regionu i sportu poprzez konfrontację podlaskich i polskich zespołów z europejskimi drużynami tej odmiany piłki kopanej. Bazując na unikalnym położeniu Podlasia, Błotna Liga Mistrzów ma też na celu integrację poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu mieszkańców wschodniej i zachodniej Europy.

W Błotnej Lidze Mistrzów każdy jest Mistrzynią i Mistrzem, a na błotnej murawie łatwiej jest najeść się błota niż wstydu - zapewnia Rant. - To doskonała okazja, aby przypomnieć, że sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także idea, która potrafi jednoczyć ludzi z całego świata.

Drużyny zmierzą się w dwóch kategoriach: męskiej i żeńskiej

Zasady gry w piłkę błotną są proste

Zasady gry są tak proste, jak w piłce nożnej, istnieją jednak wyjątki: kto straci but, opuszcza boisko, a gracze bez poczucia humoru nie mogą uczestniczyć w błotnych rozgrywkach. Należy jednak pamiętać że: brylant to brylant, więc błoto nie pozbawi go wartości oraz nie ma to jak wytarzać się w błocie!