Biznes, a wojna na Ukrainie. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w kwestii zatrudnienia i pomocy Ukraińcom?

Na te pytania odpowiada Eryk Skłodowski, ekspert i członek zarządu, działającej również w Białymstoku, Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.

- Jeśli chodzi o zatrudnienie (koszty pracodawcy są takie same), nie ma znaczenia czy zatrudnia się cudzoziemca z Ukrainy, czy z Unii Europejskiej. Zasady, przynajmniej na razie, niczym się nie różnią, nie ma żadnych preferencji. Natomiast – zgodnie z dotychczasowymi przepisami – aby zatrudnić obywateli sześciu państw: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji trzeba wystąpić do "swojego" urzędu pracy o wydanie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca. Potem czeka się siedem dni, by takie zezwolenie otrzymać. Co istotne, na podstawie oświadczenia cudzoziemcy mogą pracować maksymalnie przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - wyjaśnia Eryk Skłodowski.

Jak zapewnia, teraz ma to się zmienić i pracodawca będzie musiał jedynie zawiadomić urząd pracy o zamiarze zatrudnienia Ukraińca i będzie go mógł zatrudnić tak samo, jak Polaka czy innego człowieka z UE. Zdaniem eksperta, to wręcz rewolucyjna zmiana, która szybko powinna wejść w życie, bo jest bardzo pożądana.