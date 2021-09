Bielsk Podlaski. Tomasz Lewczuk w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Był pech, ale jest szansa na dobry finał

?enablejsapi=1" type="text/html" width="425" height="344" allowfullscreen frameborder="0">

Jednak w każdym ze swoich startów, zauważa pozytywy, bowiem choć nie zdołał dojechać do mety, każdego z tych trzech wyścigów prezentował bardzo dobre tempo.

- Gdyby nie awarie, za każdym razem mogłem liczyć na wygraną. Na przykład podczas GSMP Sienna pobiłem kolejny rekord trasy, a podczas Grand Prix Sopot-Gdynia zabrakło mi jedynie 0,3 sekundy do pobicia bardzo wyśrubowanego rekordu. I to jest doskonały prognostyk i motywacja do przyszłorocznego ścigania. Przede mną ostatnia runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, która będzie się odbywała w okolicach Krosna. To Wyścig Prządki, który będzie rozgrywany od 17 do 19.09, czyli już podczas tego weekendu - mówi Tomasz Lewczuk