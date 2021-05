Bielski rajdowiec - jako pierwszy Podlasianin - będzie się ścigał w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski (zdjęcia, wideo)

- Decyzja o startach w Górskich Mistrzostwach Polski oznaczała zmianę samochodu i jego inne przygotowanie. Będę jeździł Hondą Civic grupy A, co oznacza auto z modyfikacjami, ale zbliżone do wersji produkcyjnych. Mój Civic jest więc wyposażony m.in. w klatkę bezpieczeństwa, system HANS do ochrony kręgosłupa, system gaśniczy. Napędza go silnik 1.6 l o mocy rzędu 200 KM, a auto waży (uwaga!) 900 kg. Jest odchudzone o jakieś 300 kg w stosunku do normalnej Hondy Civic, więc nie ma m.in. tapicerki, wygłuszeń czy klimatyzacji. Auto ma za to wydech przelotowy i kłową, profesjonalną skrzynię biegów, w której można zmieniać przełożenia bez sprzęgła, więc w środku jest bardzo głośno - tłumaczy Tomasz Lewczuk.