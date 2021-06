Biegi masowe. 8. PKO Półmaraton Białystok. Ścigało się ponad trzy tysiące osób (galeria)

NOWE Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 20.06.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Tweet papieża Franciszka z 20.06.2021: „Ileż to razy, zostawiamy Pana w jakimś zakamarku, na dnie łodzi życia, aby obudzić Go dopiero w chwili potrzeby! Prośmy dziś o łaskę wiary, która niestrudzenie szuka Pana, puka do drzwi Jego Serca. #DzisiejszaEwangelia (Mk 4, 35-41). ”