Białystok. Szpital kliniczny bez SOR-u od października? Placówka wypowiedziała umowę z NFZ

- Szpital wskazał, że przyczyną wypowiedzenia jest brak chęci współpracy w zakresie przekazywania pacjentów internistycznych pomiędzy białostockimi szpitalami - informuje rzecznik podlaskiego NFZ Beata Leszczyńska, i podkreśla, że przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie NFZ i nie jest związana z finansowaniem. - Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa podlaskiego, POW NFZ wyszedł z inicjatywą do dyrektorów szpitali o opracowanie tzw. „grafiku ostrych dyżurów internistycznych”, regulowanego przez przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który to grafik jest zatwierdzany przez wojewodę podlaskiego. Sposób organizacji grafiku leży wyłącznie po stronie szpitali.

Czy 1 października Szpitalny Oddział Ratunkowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku zawiesi działalność? Jeszcze w czerwcu placówka wypowiedziała umowę z NFZ na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Aktualna umowa obowiązuje do końca września.

I właśnie ów grafik stał się powodem, dla którego USK zdecydował się wypowiedzieć umowę. Przypomnijmy, że Szpitalne Oddziały Ratunkowe funkcjonują obecnie w szpitalu klinicznym oraz Śniadecji. To one pełnią na zmianę ostre dyżury. USK chce jednak, aby też inne placówki wsparły go w zakresie opieki nad pacjentami internistycznymi. Opracowany grafik uwzględniał pomoc ze strony szpitala miejskiego oraz szpitala MSWiA. Szpital miejski zaakceptował i podpisał grafik, ale szpital MSWiA już nie.