Białystok. Święto Białostockiej Ikony Matki Bożej w soborze św. Mikołaja. Zobacz zdjęcia z uroczystości

Ikona Białostocka pochodzi z XVII wieku i jest kopią Supraskiej Ikony Bogurodzicy. Należała do nieistniejącej już dziś cerkwi w Tykocinie, skąd trafiła do Białegostoku. Szczególny kult ikony rozwinął się w wieku XIX. Znana była z wielu cudownych uzdrowień, a w dniu święta pielgrzymi licznie przybywali z okolicy do Białegostoku. W 1915 roku wywieziono ją do jednego z moskiewskich monasterów. Do Polski już nie powróciła, a jej losy nie są znane.