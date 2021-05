Białystok. Sąd aresztował troje obywateli Rumunii podejrzanych o kradzież biżuterii (zdjęcia)

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia 2021 r., w jednym ze sklepów jubilerskich w Białymstoku. Wówczas, do lokalu weszła para, która pod pretekstem kupna złotego łańcuszka, poprosiła o ich obejrzenie. Chwilę później dołączył do nich wspólnik.

Czytaj też: Seria zuchwałych kradzieży łańcuszków w Białymstoku. Podejrzany 36-latek jest już w rękach policji. Pokrzywdzonych jest sześć kobiet

- W momencie, kiedy mężczyzna rozmawiał z ekspedientką, złodziejska para wykorzystała jej nieuwagę i zabrała stojak z biżuterią. Po tym, wszyscy wybiegli ze sklepu i odjechali w nieznanym kierunku - opisuje metodę działania złodziei asp. Katarzyna Zarzecka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.