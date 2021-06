Białystok. Ruszył proces 39-latka oskarżonego o zastrzelenie psa. Zwłoki odkopano w ogrodzie (zdjęcia) Izabela Krzewska

W procesie oskarżony Rafał K. odpowiada z wolnej stopy. Mężczyzna był już karany w przeszłości, a przed zatrzymaniem był osobą poszukiwaną do odbycia w zakładzie zaległego wyroku więzienia m.in. za kradzież oraz jazdę po pijanemu.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, do czego się nie przyznaje. Twierdzi, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią pupila matki. Znalazł martwego psa na działce. - Myślałem, że ktoś go otruł. Humanitarnie zakopałem go - mówił w procesie Rafał K. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.