Białystok. Powstanie nowa kładka nad rzeką Biała. Polepszy komunikację pieszą i rowerową między osiedlami Centrum i Sienkiewicza

O potrzebie jej budowy interpelował jeszcze w poprzedniej kadencji ówczesny radny Tomasz Janczyło.

- Zgłosili się do mnie mieszkańcy osiedla Centrum. Proszą o wybudowanie kładki przez rzekę Białą, za budynkiem TVP Białystok umożliwiającej przejście z ul. Włókienniczej na ul. Jurowiecką. Ułatwiłoby to dotarcie na przystanek autobusowy przy Jedności Łowieckiej na ul. Jurowieckiej – nr przystanku 141 oraz skróciło dojście do Ośrodka Opieki Zdrowotnej przy ul. Fabrycznej. Polepszy to także skomunikowanie Osiedli Sienkiewicza i osiedla Centrum - pisał w maju 2017 roku ówczesny radny wybrany z listy PO.

Rok później Tomasz Janczyło zrezygnował z zasiadania w radzie, ale do tego - jak wynika z Biuletynu Informacji Publicznej - nie doczekał się odpowiedzi na swoją interpelację. Półtora roku później radni spod szyldu większościowej Koalicji Obywatelskiej wprowadzili poprawkę do budżetu na 2020 rok w sprawie budowy kładki. Dopiero teraz miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.